Homem é preso enquanto furtava gasolina de posto em Cícero Dantas

Um homem foi preso ao ser flagrado furtando gasolina da bomba de um posto de gasolina em Cícero Dantas (a 319 quilômetros de Salvador). José Rollemberg, 23 anos, também conhecido como "Berg", estava usando a bateria de um carro para fazer a bomba funcionar.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, 8, quando os militares, ao passar pelo posto Dona Lúcia II, viram o veículo Astra branco, placa NKH-0372, licenciado em Goiânia, parado no estabelecimento. Rollemberg estava ao lado com quatro galões cheios de gasolina e outro na bomba. Ele foi detido e encaminhado para delegacia da região juntamente com o material apreendido.

A polícia suspeita que o homem furtava o combustível para comercializar. “Nós temos a suspeita de que ele, que estava com uma chave 'micha', já vinha praticando esse crime há algum tempo e comercializava a gasolina, obtida de maneira ilegal, na região”, explicou o comandante de Cipe/Nordeste, major PM Wellington Morais dos Santos.

Suspeito já tinha enchido quatro galões com o combustível

