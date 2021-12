Homem é preso em Vitória da Conquista com carro roubado em São Paulo

Um homem foi preso na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, com um carro roubado em São Paulo. O caso aconteceu no Km 755 da BR-122, na noite desta segunda-feira, 12.

Durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais observaram sinais de adulteração no veículo e constataram se tratar de um carro roubado no início do ano.

O condutor foi detido e encaminhado com o automóvel recuperado para a delegacia polícia judiciária local.

