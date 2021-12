Homem é preso em Senhor do Bonfim com veículo roubado há cinco anos

Um automóvel roubado em 2014 foi encontrado neste sábado, 23, em Senhor do Bonfim (a 390 km de Salvador). A ação foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 11h40. Segundo o órgão, o carro apresentava registro de roubo em Feira de Santana.

Ao realizarem a verificação dos dados do veículo, os agentes constataram que não havia informações da placa do carro no banco de dados. Durante o procedimento, foi confirmada a origem delituosa do automóvel.

O motorista foi detido e encaminhado com o veículo à delegacia local, para a realização dos procedimentos cabíveis.

