Homem é preso em Palmeiras por desmanche de motos

Rômulo de Souza Nascimento, 34 anos, conhecido como "Rominho", foi preso na tarde de quinta-feira, 28, no município de Palmeiras (a 407 km de Salvador), suspeito de ser responsável por um desmanche de motocicletas na região. Na ação foram recuperados uma motocicleta roubada e documentos de veículos desmembrados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), na casa de Rominho, localizada na rua Edson de Souza Santana, no Centro na cidade, os policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada encontraram 10 documentos de veículos, um documento de uma motocicleta modelo Honda CG preta, placa PP KAT 5152 roubada, três celulares, seis relógios de marcas diversas e três porções de maconha.

Segundo o major PM Ricardo Passos, comandante da Cipe Chapada, Rominho roubava as motocicletas, adulterava a documentação e vendia. "“Ele também desmanchava veículos para comercializar as peças”, afirmou, por meio de nota da SSP-BA.

Rominho foi preso em flagrante por roubo e porte de drogas.

