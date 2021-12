Homem é preso em ônibus com duas armas na BR-242

Um homem foi preso com duas armas, entre elas um fuzil, na BR-242, próximo ao município de Seabra, a 456 km de Salvador, na tarde desta sexta-feira, 2.

Ele estava em um ônibus da empresa Real Expresso Rápido Federal, que seguia do Cuiabá, no Mato Grosso, para Salvador. O equipamento foi abordado por policiais rodoviários federais, que localizaram as armas. O suspeito foi conduzido para a delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Seabra.

