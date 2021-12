Homem é preso em Ilhéus com drogas e habilitações falsas em um carro roubado

Cherly Ferreira Duarte foi preso em flagrante na manhã deste domingo, 8, no bairro Nelson Costa, em Ilhéus, quando transportava drogas e habilitações falsas dentro de um carro roubado. Na ação, um adolescente, que estava no veículo com o homem, foi apreendido.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), Cherly dirigia um carro Hyundai Santa Fé, placa NKP2169, na companhia do adolescente, quando foi surpreendido pela equipe da 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus). O homem é foragido da delegacia de Barreiras, além de possuir um mandado de prisão em Vitória da Conquista.

Cherly e o adolescente foram levados para a 7ª Coorpin/Ilhéus com o veículo, além do material apreendido com a dupla: uma balança de precisão, dois cadernos com anotações de contabilidade do tráfico, 16,7 kg de maconha, 24 gramas de cocaína e duas habilitações falsificadas.

