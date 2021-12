Homem é preso em flagrante desmanchando caminhão

Douglas Luz Moura, 26 anos, foi flagrado desmontando um caminhão Ford F-350 roubado, na localidade conhecida como Curtume, em Livramento de Nossa Senhora, a 605 km de Salvador. A prisão foi feita por equipes das Delegacias Territoriais (DTs) daquela cidade e de Brumado.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os policiais chegaram até o desmanche clandestino ao apurarem uma denúncia anônima. Na delegacia, Douglas foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado à carceragem daquela unidade policial.

As peças do veículo serão periciadas no Departamento de Polícia Técnica (DPT) (Foto: Ascom | Polícia Civil)

