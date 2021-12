Homem é preso em flagrante com drogas em veículo na BR-242

Um homem foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira, 11, após o veículo onde estava ser localizado com drogas. O condutor foi parado após fazer uma ultrapassagem proibida no km 775 da BR 242, trecho do município de Barreiras, a 864 km de Salvador.

Durante a abordagem, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, que não foi identificado, quando a equipe percebeu certo nervosismo e contradições do motorista. Com a suspeita, os policiais fiscalizaram o carro, quando encontraram 1.550 gramas de maconha e mais 50 gramas de cocaína escondidas em uma bolsa.

O motorista de 41 anos foi preso em flagrante delito e apresentado na delegacia. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.

