Homem é preso em flagrante com drogas e celular preso no corpo

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico, Fabrício Alves da Sena, conhecido como "Cebolão", foi preso com drogas e um celular colado no corpo na madrugada desta terça-feira 10, na cidade de Pojuca (distante a 76 km de Salvador).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele foi detido durante uma ação contra uma quadrilha de traficantes na região.

Um dos vários aparelhos apreendidos foi encontrado na lateral do tórax de Fabrício Alves. Além disso, foram encontrados também um tablete de maconha de aproximadamente 1 kg, 307 trouxas da erva, e uma balança.

Ele e outros suspeitos de tráfico foram conduzidos junto com o material para a Delegacia Territorial (DT) de Pojuca.

