Homem é preso em flagrante após roubar igreja

Um homem foi preso após roubar equipamentos de som de uma igreja em Eunápolis. Policiais Rodoviários Federais flagraram o guardador de carros Fabrício Alves Brasil, 22 anos, com os aparelhos na BR-101. Eles suspeitaram do rapaz ao avistá-lo pedalando sua bicicleta com dificuldade por conta do peso de uma mesa de som e um amplificador de potência.

Ao ser questionado, Fabrício teria entrado em contradição e acabou confessando o crime. O padre José Carlos Parmagnani, da Paróquia Santa Clara, de onde os equipamentos foram furtados, foi localizado e o crime registrado na delegacia de Eunápolis.

adblock ativo