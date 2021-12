Homem é preso em Conquista transportando arma dentro de saco de salgadinho

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando uma arma de fogo escondida dentro de um pacote de salgadinho, na tarde desta terça-feira, 25. A informação só foi divulgada nesta quarta-feira, 26.

A ação ocorreu no KM 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, município localizado na região sudoeste da Bahia, durante abordagem a um ônibus de transporte interestadual de passageiros, que seguia de São Paulo/SP para a cidade de Guarabira/PB.

Durante a fiscalização, policiais encontraram no compartimento dos passageiros uma sacola abaixo de uma das poltronas e desconfiaram do objeto. No interior da sacola estavam um pacote de salgadinho contendo um revólver calibre .38 da marca Taurus, 23 munições intactas, uma máscara e um par de luvas.

O proprietário da sacola, um homem de 24 anos, tentou trocar de lugar quando viu que o ônibus seria fiscalizado, mas foi identificado e encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local.

