Homem é preso em Amélia Rodrigues após enterrar drogas

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira, 5, após enterrar drogas em seu quintal, ao lado de um canil em Santo Amaro. O caso foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 6, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Jeferson Souza dos Santos Araújo, utilizou um balde para esconder os entorpecentes e acessórios usados no tráfico de drogas ao tentar escapar de policiais da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e do 2º Pelotão da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar, ambas de Santo Amaro. Porém, o suspeito foi preso no bairro 115, na entrada do município de Amélia Rodrigues.

O caso

A SSP também informou que denúncias revelaram que haveria tráfico de drogas na rua Jardim Boa Esperança. Ao se dirigirem ao local os policicais localizaram Jeferson, que estava no portão de casa e tentou fugir para dentro do imóvel.

Ao realizar buscas no local, os agentes encontraram o balde com um tablete de cocaína, 156 pinos prontos para comercialização, um quilo de maconha, balança e pinos vazios. O comandante do 2º Pelotão, tenente PM Rodrigo Monteiro, acrescentou que também foram apreendidos sete relógios, um tablet e R$ 264.

O titular da Delegacia Territorial (DT) de Amélia Rodrigues, delegado Edilson Campos de Magalhães Alves, relatou que as drogas seriam vendidas durante a Lavagem do Cruzeiro, que será realizada neste final de semana na cidade.

Jeferson já possuía três passagens: uma por porte ilegal de arma e duas por roubo. Ele e os materiais apreendidos foram encaminhados à DT.

