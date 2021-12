Homem é preso em Amargosa por suspeita de homicídio

Um suspeito foi preso nesta quinta-feira, 13, na cidade de Amargosa (a 162 quilômetros de Salvador). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), divulgada nesta sexta-feira, 14, Liviton de Jesus Alves Reis, 19, já era investigado pela Polícia Civil.

O jovem foi localizado em sua residência por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte (LN). No momento da prisão, Liviton estava com uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, carregador e munições. Durante buscas no interior do imóvel também foram encontradas 15 pedras de crack, porções de maconha, uma motocicleta e R$ 60.

Ainda segundo a SSP-BA, o primeiro crime cometido pelo suspeito teria ocorrido em 26 de maio deste ano. Liviton foi autuado por porte ilegal de armas e tráfico de drogas, ele e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 4ª Coorpin.

