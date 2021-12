Homem é preso e adolescente apreendido por incendiar ônibus em Amélia

Um homem foi preso e um adolescente aprendido na noite desta terça-feira, 30, suspeitos de terem incendiado quatro ônibus escolares na cidade de Amélia Rodrigues, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os coletivos foram queimados no último sábado, 27.

De acordo com a polícia, por volta das 19h, militares do 2° Pelotão (Subaé 5) foram informados de que dois suspeitos estavam em uma van, indo para Amélia. Os homens planejam fazer um assalto ao chegar no bairro 115, segundo denúncia.

Os policiais conseguiram abordar a dupla na BR-324, nas proximidades do Posto São Luiz. Um dos homens é um adolescente já conhecido da polícia e o outro foi identificado como Erivelton Borges dos Santos, conhecido "Macaco".

Com eles, os policiais encontraram uma espingarda, munições e um tablete de maconha prensada. O adolescente já possuía uma medida socioeducativa em aberto. Erivelton, por sua vez, tinha detido por assaltos e porte ilegal de arma em outras ocasiões.

A ação teve o apoio da Polícia Civil de Amélia Rodrigues, do 5º Pelotão da Polícia Militar de Conceição do Jacuípe e do Peto 05.

