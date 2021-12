Homem é preso e adolescente apreendido por furto de notebooks em escola

Um adolescente e um homem foram conduzidos para delegacia nesta quarta-feira, 6, por suspeita de furtarem 17 notebooks em uma escola municipal, na zona rural da cidade de Iguaí (distante 497 km de Salvador). Os materiais foram recuperados e também apresentados na unidade policial.

Segundo informações da Polícia Civil, o menor e Romário Jesus dos Santos, localizados no povoado de Riachão do Cambiriba, invadiram o Colégio Municipal Elizário Rodrigues da Silva e levaram os computadores que seriam utilizados durante as aulas.

Os materiais foram encontrados após eles informarem aos investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Iguaí, o local onde esconderam os notebooks.

