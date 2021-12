Homem é preso e adolescente apreendido com R$ 14 mil roubados

Um homem foi preso e um adolescente apreendido na noite desta segunda-feira, 15, no município de Paramirim (a 665 quilômetros de Salvador). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgadas nesta quarta-feira, 17, Carlos Daniel de Jesus Lina, 20, e o jovem de 14 anos foram localizados com R$ 14 mil roubados. Os agentes ainda buscam localizar R$ 5 mil que estavam sob posse da dupla.

Os policiais civis conseguiram encontrar os suspeitos a após ações de inteligência e depoimento de testemunhas. A dupla teria roubado a quantia no povoado de Juremal, zona rural de Paramirim, neste domingo, 14. Com eles foi apreendida uma espingarda usada durante o crime.

"Lamentável ter um adolescente de 14 anos envolvido. Só o trabalho da polícia não evita esse tipo de caso. A sociedade precisa refletir sobre a nossa juventude e seus valores", comentou o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flávio Góis.

