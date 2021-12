Homem é preso e adolescente apreendido com armas e drogas na Bahia

Um homem foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido na manhã desta quinta-feira, 26, com drogas e armas no município do Ribeira do Pombal, distante a 298 Km de Salvador.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), eles foram localizados após ação conjunta da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste e a Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, que cumpriu mandado de prisão contra André Santos Cardoso, apontado como traficante.

A polícia encontrou com os suspeitos um revólver calibre 38, seis munições, uma motocicleta roubada Honda CG Titan preta, R$ 5.000, 19 trouxinhas de maconha e embalagens plásticas para acondicionar a droga.

Por meio de nota da SSP-BA, o comandante da Cipe/Nordeste, major Wellington Morais dos Santos, informou que André Santos, o adolescente e o todo o material foram encaminhados para a sede da DT do município.

adblock ativo