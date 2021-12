Homem é preso e adolescente apreendido com armas e drogas em Cachoeira

Um homem foi preso e um adolescente apreendido após serem flagrados com armas e drogas na cidade de Cachoeira (a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano. O caso ocorreu no último domingo, 18.

Conforme nota da Polícia Militar (PM-BA), equipes da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cachoeira) receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas em uma casa no bairro do Caquende. Ao perceber a aproximação policial, a dupla tentou fugir, mas foi capturada.

Foram encontrados com os suspeitos um revólver, uma espingarda, munições, 60 papelotes de maconha, 25 papelotes de cocaína, 21 pedras de crack, além de dois rádios comunicadores, 10 celulares, uma balança e R$ 17,5 mil em dinheiro.

Uma motocicleta com restrição de roubo no município de Conceição de Feira foi apreendida. A dupla foi encaminhada à Delegacia Territorial (DT) de Cruz das Almas.

