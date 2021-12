Homem é preso e adolescente apreendido após morte de idoso em Remanso

Anderson dos Santos Ribeiro foi preso e um adolescente apreendido na manhã desta segunda-feira, 6, suspeitos da morte do idoso Norberto Rodrigues de Souza. O crime ocorreu no último domingo, 5, na cidade de Remanso (a 705 Km de Salvador).

A dupla foi identificada e detida em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. No dia do crime, eles invadiram a casa da vítima para roubar um revólver. Ao perceber a ação, o idoso reagiu e foi morto. Em depoimento ao delegado Rogério Medrado, da Delegacia Territorial (DT/Remanso), eles confessaram a autoria do crime.

Anderson foi autuado em flagrante por latrocínio e está custodiado na carceragem da unidade policial. O adolescente foi encaminhado ao Ministério Público (MP-BA).

