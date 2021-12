Homem é preso e adolescente apreendida com drogas em Juazeiro

Um homem foi preso e uma adolescente apreendida, na noite deste domingo, 17, durante o Carnaval de Juazeiro (a 500 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil, a menina de 16 anos foi pega em flagrante com oito papelotes de cocaína, escondidos no tênis. Ainda segundo a polícia, Damião Gomes dos Santos é suspeito de ser dono das drogas.

A dupla foi conduzida para o posto policial montado no circuito da festa. Damião foi em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores, e encaminhado para o sistema prisional. Já a adolescente seguiu para o Ministério Público, para adoção de medidas socioeducativas.

adblock ativo