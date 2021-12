Homem é preso dentro de casa usada como distribuidora de drogas

Um homem foi preso em um imóvel que era usado como ponto de distribuição de maconha em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Na casa – que fica na rua Lobo, no bairro Conceição II –, os policiais prenderam Roberto Souza da Cruz Júnior, 27 anos. Uma adolescente de 16 anos, que atuava na distribuição do entorpecente, foi apreendida, mas liberada em seguida.

As investigações tiveram início quando a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na localidade. Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira, 30, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) disfarçados flagraram um motoboy chegando no imóvel com uma adolescente na garupa.

A jovem foi abordada e revelou aos policiais que buscava a maconha, na residência de número 56, e distribuía para os compradores da região. Ela atuava como "aviãozinho". A jovem estava com um tablete de maconha prensada. Conforme o órgão, dentro do imóvel, os investigadores encontraram o homem e mais 14 tabletes da droga.

A adolescente foi ouvida na DTE e liberada logo em seguida, uma vez que era a primeira passagem por uma unidade policial, conforme a SSP. Já o suspeito foi autuado por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores. Ele está à disposição da justiça.

Uma adolescente atuava na distribuição da droga na região

adblock ativo