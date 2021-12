Homem é preso com veículo roubado em Jeremoabo

Um homem, identificado como Alex Gomes da Silva, foi preso com um veículo roubado, nesta quarta-feira, 13, no município de Jeremoabo. De acordo com o delegado Ailton José de Souza, o homem informou um nome falso aos policiais ao ser abordado.

Alex foi preso por receptação e falsa identidade, na Delegacia Territorial (DT), onde permanece à disposição da Justiça.

