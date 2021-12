Homem é preso com veículo roubado em Feira de Santana

Um homem de 40 anos foi preso na manhã deste sábado, 22, com um veículo roubado na BR-116, no trecho de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O suspeito, que trafegava pela rodovia em um carro modelo Saveiro, com placa de Irecê, foi abordado por policiais rodoviários federais por volta das 9h.

Durante o procedimento de verificação do automóvel, os agentes encontraram adulterações em elementos identificadores e, após consulta às informações originais no banco de dados, descobriram que o carro havia sido roubado em Salvador há mais de dois anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as placas originais do veículo foram substituídas por outras, de um Saveiro com características semelhantes, com o objetivo de mascarar o crime.

O condutor, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante e levado preso para a Delegacia de Polícia Civil em Feira de Santana. Ele vai responder por receptação de veículo roubado.

