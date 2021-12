Homem é preso com veículo roubado e arma em Feira de Santana

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira, 29, com um veiculo roubado e uma arma calibre 380 durante uma fiscalização na BR-101 em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após abordarem o carro no KM 169, foi feito o procedimento de verificação do automóvel, os agentes encontraram sinais de falsificação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) apresentado pelo motorista.

Após consulta as informações originais no banco de dados, os agentes constataram que o carro modelo Fiat/Strada foi roubado há oito meses na cidade de Santa Rita do Novo Destino em Goias.

Dentro do carro foi encontrado uma arma com 15 munições. O homem apresentou aos agentes um certificado de registro da arma que era falso e foi confirmado após consultas no banco de dados. Ao ser questionado, ele informou que pegou o veículo emprestado de um amigo.

O condutor, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil em Feira de Santana. Ele irá responder por receptação, porte ilegal de arma e uso de documento falso.

Arma calibre 380 apreendida com o homem

