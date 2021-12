Homem é preso com submetralhadora e drogas em Feira de Santana

Um homem, identificado apenas como Wellington Simões, de 37 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira, 2, com uma submetralhadora e drogas na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ação ocorreu no bairro de Queimadinha, após denúncia anônima recebida pela Polícia Militar (PM-BA). No momento da abordagem, o suspeito levava um saco transparente, lacrado, com porções de maconha dentro.

Após o flagrante, Wellington revelou que guardava mais entorpecentes em sua residência. Ao chegar no local, a PM encontrou uma submetralhadora calibre 9mm, de uso restrito, carregador, munições, sacos com maconha, porções de cocaína, balança, faca e tesoura.

Material encontrado pela polícia na casa do suspeito

