Homem é preso com submetralhadora artesanal em Feira de Santana

Um homem foi preso com uma submetralhadora e meio quilo de maconha na manhã desta segunda-feira, 11, em Feira de Santana, a 109 quilômetros da capital baiana. Com ele, também foi apreendido um veículo roubado.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia informou a localização de um carro roubado em um condomínio em Feira de Santana. Com a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir pulando o muro de uma residência, mas foi preso no local.

Com ele, a PM apreendeu uma submetralhadora artesanal, calibre 9mm, carregada com 20 munições intactas e meio quilo de maconha.

O acusado foi apresentado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), juntamente com a droga e a arma de fogo e o veículo roubado.

