Homem é preso com sementes de maconha e droga prensada em Barreiras

Cerca de 9 kg de sementes de maconha e mais 10 tabletes da erva prensada foram apreendidas na noite desta segunda-feira, 19, em Barreiras, no Oeste da Bahia. Um homem que fazia o transporte da droga foi preso em flagrante.

O caso aconteceu depois que policiais avistaram um carro VW gol branco no bairro Santo Antônio, com atitudes suspeitas. O veículo foi abordado e no bando de trás foram encontrados dois tabletes de maconha. Após ser interrogado pelos militares, o suspeito Deived Allan Pereira de Souza Lima informou que havia mais droga em um matagal na região.

Já no local indicado pelo homem, as duas equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Oeste localizaram o restante do entorpecente, além das sementes. Deived e o material apreendido foram levados para a delegacia local.

