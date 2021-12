Homem é preso com R$ 4,8 mil em notas falsas na BA-099

Quarenta e oito cédulas falsas de R$ 100 foram apreendidas durante uma operação conjunta entre policiais da 1ª DT (Barris) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) na tarde ds segunda-feira, 19, no Km 1 da Estrada do Coco, na BA-099, em Itinga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um total de R$ 4,8 mil em notas falsas.

As cédulas estavam com Uenel Cardoso dos Santos, de 32 anos, que dirigia um carro Chevrolet Tracker branco roubado e portava uma pistola 380 com carregador com seis projéteis. “O papel utilizado [nas cédulas] é grosseiro e todas as cédulas possuem o mesmo número de série”, afirmou Edvan Oliveira, coordenador de investigação em exercício da DRFRV.

Uenel foi abordado e preso em flagrante por quatro guarnições no posto de combustíveis Menor Preço na frente da esposa. As investigações não apontam o envolvimento dela nos crimes. Ela foi ouvida e liberada.

Além da prisão em flagrante, Uenel tinha um mandado de prisão em aberto por associação criminosa, segundo a polícia.

Os policiais encontraram na Tracker as chaves de um carro VW Voyage branco roubado. O veículo foi apreendido pelos policiais no estacionamento do condomínio Vale dos Lagos, em São Marcos, em Salvador.

Falsificador estava na Tracker, onde foi encontrada a chave do Voyage, ambos roubados

Investigado

“Ele já vinha sendo investigado pelas equipes porque é contumaz na prática de roubo de veículos e já foi preso com cédulas falsas”, afirmou Edvan Oliveira.

A Tracker exibia uma placa clonada [OZN-4648] no momento em que Uenel foi abordado pelos policiais. No arquivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP) existe um Boletim de Ocorrência, de 19 de junho de 2017, informando sobre o roubo do carro. A placa original da Tracker é OVC-8999.

O Voyage também foi roubado e exibia uma placa clonada (OHK-5063). A placa original é OVD-5787 e a ocorrência do roubo data de 10 de janeiro último. Cartões de bancos e uma CNH de terceiros foram encontrados nos veículos.

