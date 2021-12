Homem é preso com R$ 30 mil em notas falsas em Vitória da Conquista

Um homem de 44 anos foi preso na cidade de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador) com R$ 30 mil em notas falsas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), o suspeito, que não teve a identidade revelada, já havia sido flagrado anteriormente com dinheiro falso e responde por ação penal.

O suspeito, preso na tarde deste sábado, 10, afirmou que adquiriu as notas na cidade paulista de Ribeirão Preto por cerca de R$ 1 mil. A prisão dele ocorreu após uma fiscalização de policiais rodoviários no ônibus de transporte interestadual no qual ele viajava.

Desconfiando da atitude do homem, os policiais verificaram a bagagem que ele carregava e acabaram encontrando 300 cédulas de R$ 100 com indícios de falsificação enroladas nas roupas. O dinheiro falso foi levado para a sede da Polícia Federal em Conquista.

