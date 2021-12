Homem é preso com oito quilos de crack na BR-116

Um homem foi preso no início da tarde deste domingo, 27, após ser flagrado com oito quilos de crack em um ônibus que fazia a linha São Paulo/Recife. A apreensão ocorreu no km 932 da BR-116, nas proximidades da cidade de Encruzilhada (a 615 km de Salvador), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As drogas foram encontradas na mochila do homem, que não teve o nome divulgado, e encaminhadas junto com o suspeito para a delegacia da cidade de Cândido Sales (a 45 km de Encruzilhada). As drogas recolhidas estavam embaladas em oito pacotes, cada qual com um quilo de crack.

O suspeito está detido e aguarda decisão judicial.

