Homem é preso com oito armas e acervo de munições no sul da Bahia

Um homem de 38 anos foi preso com oito armas de fogo na manhã desta terça-feira, 6, em Ilhéus, no sul da Bahia. A prisão foi efetuada após denúncias que o arsenal escondido pelo acusado.

De acordo com a Polícia Militar, após a guarnição chegar no imóvel denunciado, localizado no bairro Salobrinho, os PMs fizeram um cerco e, após as buscas, encontraram o homem com dois revólveres, uma pistola e cinco espingardas, além de várias munições.

O acusado foi encaminhado para a 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) sendo autuado em flagrante.

