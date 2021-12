Homem é preso com moto roubada em Itatim

Adriano Silva de Lima foi preso na quarta-feira, 7, no município de Itatim, a 213 km de Salvador, após ser flagrado dirigindo uma motocicleta com licença de São Paulo e registro de roubo.

Segundo a Polícia Civil, o homem trafegava com uma moto Honda CG 150, de cor preta, pela avenida São José, no centro do município, quando foi abordado por policiais da 57ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Adriano foi atuado por receptação e está custodiado na carceragem da Delegacia Territorial (DT), de Itatim, à disposição da Justiça.

