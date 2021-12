Homem é preso com mala "recheada" de drogas na BR-116

Um homem foi preso com uma mala "recheada" de drogas na BR-116 na madrugada desta segunda-feira, 10. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Kennedy Barbosa Cartaxo, 30 anos, transportava uma mala com 15 tabletes de crack e 228 cápsulas de um produto aparentando ser cocaína. O crack estava embalado em balões de festa para inibir o cheiro da droga.

Kennedy foi preso quando viajava no ônibus da empresa Gontijo, que seguia de São Paulo para Patos, na Paraíba. Ele foi autuado em flagrante e está preso no Conjunto Penal de Feira de Santana.

