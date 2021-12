Homem é preso com mais de R$ 231 mil em notas falsas

Um homem de 45 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 20, na cidade de Jequié (a 367 km de Salvador), com a quantia de R$ 231.600,00 em notas falsas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ele pretendia repassá-las durante o Carnaval de Salvador.

A prisão ocorreu após os agentes rodoviários abordarem o ônibus interestadual de passageiros no qual o suspeito estava. Durante a fiscalização do veículo e passageiros, os policiais desconfiaram de um dos ocupantes, que apresentava bastante nervosismo. Ao verificar a bagagem pessoal, foram encontradas 2.316 cédulas de R$ 100 com indícios de falsificação.

À polícia, o homem afirmou que adquiriu as notas por R$ 20 mil em Foz do Iguaçu (PR). O suspeito já tinha passagem na polícia por uso de documento falso. Ele foi conduzido juntamente com as cédulas falsas, para a Delegacia de Polícia Civil. A sua identidade não foi revelada.

