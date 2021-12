Homem é preso com mais de 58 quilos de cocaína em Feira

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira, 3, transportando mais de 58 quilos de cocaína na BR-116 Sul, próximo ao município de Feira de Santana (cidade a 109 quilômetros de Salvador).

Detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem teve apenas as iniciais do nome (A.F.S) divulgadas. Ele foi preso às 21h, quando carregava a droga em um caminhão Mercedes Benz L 519/1978.

A droga, descoberta durante uma vistoria, estava em 55 tabletes envolvidos em fitas adesivas e bexigas de borracha, por baixo de um saco de lona branca na carroceria do caminhão.

De acordo com a PRF, o homem foi enquadrado no art.33, combinado com o art.40, V, da lei 11.343/06, que estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.

A.S.F foi encaminhado para o Presídio Regional de Feira de Santana.

