Homem é preso com mais de 40 kg de cocaína embalada com imagem de Pablo Escobar

Um homem foi preso após policiais rodoviários federais apreenderam 44,3 kg de cocaína durante fiscalização na BR 116, em Jequié (a 370 quilômetros de Salvador), no final da manhã desta segunda-feira, 24. As drogas estavam embaladas em fita adesiva com imagem de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano morto em 1993.

Tudo ocorreu por volta das 11h30, quando foi abordado, no KM 677 da rodovia, um veículo Renault/Duster com placas de São Paulo (SP) conduzido por um homem de 39 anos. Durante a fiscalização, a guarnição desconfiou de uma história contada pelo condutor.

No inquérito, o motorista disse que havia pego a droga na capital paulista, após ser abordado por dois homens que lhe ofereceram dinheiro para realizar o transporte. Sua pretensão era levar a Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Jequié. Ele responderá por tráfico de droga.

