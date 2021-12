Homem é preso com mais de 37 mil unidades de medicamentos

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando mais de 37 mil unidades de medicamentos. O flagrante aconteceu na noite desta quarta-feira, 11, na BR-110, em Paulo Afonso (469 km de Salvador), quando os policiais abordaram um carro.

Durante a fiscalização do veículo, os PRFs encontraram 21.200 comprimidos de UNI-DIAZEPAX, 720 unidades de PRAMIL, 640 unidades de DIGRAM, 500 unidades de SILDENAFIL, 80 unidades de HEMOGENIN, 172 ampolas de DURATESTON, 80 ampolas de WIINSTROL, 3 ampolas de DECA DURABOLIN, 36 ampolas de TESTOLAND, 110 unidades de SIBUTRAMINA, 1.500 unidades de NOBÉSIO FORTE, 11.800 RHEUMAZIN FORTE, 500 unidades de CYTOTEC, 271 frascos de ANTIHELMÍNTICO AGRÁRIO, além de vários cheques.

Os medicamentos tem princípios ativos com variados tipos de funções, tais como: calmantes, sedativos, inibidores de sono, anabolizantes, combate a disfunção erétil, abortivos e etc. Além disso, algumas dessas drogas são de origem estrangeira e de venda proibida no Brasil.

O condutor do veículo informou que se tratava de uma encomenda adquirida em Canindé do São Francisco/SE para ser entregue em Conceição do Coité/BA.

O indivíduo de 54 anos que estava em posse do medicamento, foi detido e encaminhado

com as substâncias para a Delegacia de Polícia Judiciária local.

adblock ativo