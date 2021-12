Homem é preso com mais de 250 papelotes de cocaína escondidos em casa

Um homem suspeito de tráfico foi autuado em flagrante com cerca de 251 papelotes de cocaína e mais de R$ 7,5 mil escondidos em casa. A ação foi registrada em Ilhéus (a 440 km de Salvador), na manhã desta quinta-feira, 12.

A operação coordedanda por equipes da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus foi realizada com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região, de acordo com o delegado Evy Silva Paternostro.

O material encontrado estava escondido em vários locais, inclusive em porta-garrafas de cerveja. O dinheiro e os papelotes foram apreendidos e serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

