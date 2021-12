Homem é preso com mais de 25 kg de explosivos em Valença

Ricardo José Menezes Dória, de 45 anos, foi preso na terça-feira, 16, após ser flagrado com mais de 25 kg de explosivos, no município de Valença (distante 272 km de Salvador).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após denúncia anônima, equipes da 33ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Valença) chegaram a uma oficina, onde encontraram o carro de propriedade de Ricardo José.

Durante uma revista, os policiais acharam 12 bananas de dinamite no porta-malas do veículo. Em seguida, os policiais acompanharam o suspeito até a pousada onde estava hospedado. No local, foram localizados mais 25 kg de explosivos.

Autuado por posse de artefato desautorizado, Ricardo José e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) de Valença.

adblock ativo