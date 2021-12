Homem é preso com mais de 20 kg de joia na BR-116

Um homem, de 30 anos, foi preso com mais de 20kg de joias sem documentação fiscal, na terça-feira, 3, no km-830 da BR-116, próximo à Vitória da Conquista (distante a 512 km de Salvador).

A prisão aconteceu por volta das 18h30 durante uma abordaram da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um Voyage com placa do estado de Minas Gerais transportava a mercadoria, que estava escondida no banco traseiro.

Em depoimento, o suspeito, que não teve o nome não revelado, informou que mais da metade da mercadoria eram semi joias e que todas as pedras eram sintéticas, feitas com o mineral zircônia.

O material foi encaminhado para a Secretaria da Fazenda (Sefaz) da cidade.

