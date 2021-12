Homem é preso com jacarés e tatus mortos no sul da Bahia

Um homem de 53 anos foi preso com quatro jacarés e quatro tatus mortos nesta quarta-feira, 20, na cidade de Prado, no sul da Bahia. De acordo com informações do site Sul Bahia News, José Bernardo Santana Carrilho foi surpreendido pela polícia às margens do Rio Jucuruçu.

Ele estava em um barco com outro homem, que conseguiu fugir com a chegada da polícia. Além dos jacarés e tatus, ele também foi estava com duas gaiolas com pássaros e uma espingarda.

Ainda de acordo com o site, José foi preso em flagrante e conduzido a delegacia, onde responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e por crime ambiental.

