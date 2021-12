Homem é preso com garrafas e filtro contendo maconha em Senhor do Bonfim

Carlos Cheusman Negreiros dos Santos, o Grande, de 47 anos, foi preso em flagrante com cinco garrafas e um filtro de madeira com maconha, nesta quinta-feira, 6, por policiais da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Senhor do Bonfim, distante a 375 km de Salvador.

Ele foi encontrado após cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência. Carlos já tinha sido preso anteriormente por porte de arma de fogo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

O suspeito foi encaminhado à carceragem da 19ª Coorpin/Bonfim, onde está à disposição da Justiça. O material apreendido passará por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

