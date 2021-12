Homem é preso com drogas em Ilhéus

Um homem foi preso com drogas e dinheiro na noite deste domingo, 20, no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus (a 460 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Verdinho Notícias, Ulas Santana dos Santos conhecido como "cabelo do cão" foi apreendido com 52 buchas de maconha, um aparelho celular, uma quantia de R$ 1.257. O suspeito e a droga apreendida foram apresentados na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Com "Cabelo do cão" foram apreendidos 52 buchas de maconha, um aparelho celular, uma quantia de R$ 1.257

adblock ativo