Homem é preso com drogas em festa de paredão na RMS

Um homem de 22 anos foi preso na noite deste sábado, 13, com aproximadamente dois quilos de drogas em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), William de Jesus dos Santos estava em uma festa de paredão de som, na rua Barro Duro.

Os policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas e pessoas com armas em uma festa. Segundo o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial, major PM Orlando Rodrigues, ao chegarem no local, as guarnições foram recebidas com disparos de armas. A maioria conseguiu fugir, porém Willian foi alcançado.

Com o suspeito foram apreendidos um quilo de maconha, 400 gramas e 13 pinos de cocaína, 20 trouxinhas de crack, uma balança e um saco de pinos vazios para comercialização. Willian e o material foram encaminhados para a 12ª Delegacia Territorial de Itapuã.

