Homem é preso com drogas e motocicleta roubada em Canavieiras

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico, Carlinton Souza Barbosa, conhecido como Ninho, foi preso na noite de terça-feira, 11, em uma ação policial no município de Canavieiras, (distante a 559 km de Salvador), no sul da Bahia.

Com ele, foram apreendidas duas buchas de maconha, enquanto na residência dele os policiais localizaram 12 pinos de cocaína, 150 gramas de maconha, cinco pedras de crack e uma balança de precisão. Em outro endereço indicado pelo suspeito, também foram encontradas porções de maconha e cocaína.

Além da droga, estavam com Carlinton Souza oito aparelhos celulares e uma motocicleta, que havia sido roubada em Ilhéus, no dia 9 de setembro. Ele ainda confessou que receberia uma quantia em dinheiro para executar um integrante de uma quadrilha rival.

O material apreendido será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Carlinton Souza deverá ser levado para o sistema prisional.

Material apreendido durante ação policial

