Homem é preso com drogas e arma em Bom Jesus da Lapa

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico, um homem identificado como Giuliano Alves, 'o Estevo', foi presos com arma e drogas no município de Bom Jesus da Lapa (distante 779 km de Salvador). A Polícia Civil informou ele foi detido em casa por cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Na residência do suspeito, os investigadores apreenderam maconha, balanças de precisão e um revólver calibre 32, adaptado numa pistola de airsoft. Ainda de acordo com a polícia, ele é natural de Minas Gerais e residia no centro da cidade de Sítio do Mato.

Autuado em flagrante, Giuliano foi conduzido para a sede da Delegacia Territorial (DT/Bom Jesus) e, em seguida, encaminhado à penitenciária da cidade. A droga foi levada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

