Homem é preso com documentação falsa de veículo em Santo Estevão

Um homem foi preso na tarde do último domingo, 6 , por uso de documentação falsa no km 461 BR 116, no município de Santo Estévão (distância de 155 km de Salvador).

A prisão foi efetivada após agentes da Polícia Rodoviária Federal suspeitarem da adulteração no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) do veículo. Além disso, ao consultarem o banco de dados da instituição, os policiais descobriram que também havia um registro de boletim de ocorrência aberto em nome do suspeito por estelionato em uma locadora de automóveis.

O homem foi encaminhado para a Central de Recepção de Flagrantes (Ceflag) de Feira de Santana e o veículo ao complexo do Jomafa.

