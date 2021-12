Homem é preso com dinheiro e drogas em Juazeiro

Um homem foi preso com dinheiro e drogas neste terça-feira, 3, na cidade de de Juazeiro (a 507 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Civil, Cléberson Gomes Vieira, de 20 anos, foi flagrado com 29 trouxas de maconha e R$ 832 em espécie. O suspeito comercializava drogas nas imediações de uma escola, no bairro Novo Encontro, onde foi localizado.

O material apreendido será encaminhado para a perícia, no Departamento de Policia Técnica (DPT).

