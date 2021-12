Homem é preso com cocaína avaliada em R$ 80 mil em Feira de Santana

Cristiano Silva Sobral, de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira, 8, com quatro tabletes de cocaína avaliados em 80 mil reais. avaliada em R$ 80 mil em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O flagrante aconteceu no Condomínio Quintas do Sol Ville, no bairro Papagaio.

De acordo com o site Acorda Cidade, Cristiano é suspeito de tráfico nas imediações dos bairros Queimadinha e Papagaio. Com ele, a polícia ainda encontrou uma balança de precisão, uma pistola calibre 380 e 21 munições.

A delegada Klaudine Passos informou ao Acorda Cidade que a droga seria oriunda do presídio de Serrinha. Cada tablete da cocaína custa cerca de R$ 20 mil, porém, após passar pelo processo de mistura pode chegar a R$ 60 mil.

Cristiano já tem passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio. Ele foi autuado em flagrante e passará por audiência de custódia nesta sexta, 9.

