Homem é preso com carro roubado na BR-407

Um motorista foi preso depois de ser flagrado dirigindo um carro roubado há quatro meses em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O caso ocorreu na sexta-feira, 18, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 114 da BR-407, no trecho de Senhor do Bonfim. As informações foram divulgadas nesta segunda, 21.

O homem foi abordado por volta das 10h30. Durante a vistoria, os policiais verificaram que elementos de identificação do Fiat/Strada estavam adulterados. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) tinha também indícios de falsificação.

Segundo a polícia, o carro ainda tinha as placas clonadas de Strada semelhante, sendo a placa original PKL-4544, que estava com restrição de roubo de janeiro deste ano.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado juntamente com veículo recuperado para a delegacia da região. De acordo com a PRF, ele vai responder por receptação e uso de documento falso.

